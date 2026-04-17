ゲーム用の3D世界を生成できる「HY-World 2.0」が登場、動画ではなく3DCGの世界を構築してUnityやUE5に出力できる

ゲーム用の3D世界を生成できる「HY-World 2.0」が登場、動画ではなく3DCGの世界を構築してUnityやUE5に出力できる