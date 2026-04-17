フジテレビ系音楽番組『STAR』(毎週木曜19:00〜)の初回放送から一夜明けた17日、MCの上垣皓太朗アナウンサーと総合演出の浜崎綾氏が取材に応じ、生放送でのピンチを振り返った。上垣皓太朗アナウンサー初回は生放送され、INI、アイナ・ジ・エンド、ano、CANDY TUNE、CHEMISTRY、timelesz、東方神起、Travis Japan、乃木坂46、HANA、RIIZE、レミオロメンに加え、ポムポムプリンも登場。前半が予定時間より押していたため、途中で予