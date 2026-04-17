香りと人間の関係を明らかにする研究を行っている財満信宏氏が、香とはなんなのか、なぜ香りを吸うと心と体が整うのか、気になる症状に効くのはどの香りなのかを徹底解説した書籍『香りをかぐという最強の健康法』(アスコム)から一部を抜粋してご紹介。今回のテーマは『香りが認知機能を向上させる』。○香りが認知機能を向上させる脳と香りが密接な関係にあることがわかる、面白い話があります。それは、私たちの意識によって、嗅