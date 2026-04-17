丸源ラーメンに行ったことはありますか? 店舗がロードサイドに多いため、普段車を使用しない方にはもしかしたら馴染みが薄いかもしれません。しかし、「一番好きなラーメンのチェーン店」(LINEリサーチ調査)1位に輝いたこともあるほど、幅広い世代から愛されているラーメンチェーンなのです。初体験の筆者も名物「熟成醤油ラーメン 肉そば」を食べてみたのですが……「丸源ラーメン」の看板メニュー「熟成醤油ラーメン 肉そば」○