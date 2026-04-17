お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（55）が17日放送のNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演。かつて吉本芸人の間で話題になっていた店員が人気女優になったことを明かした。この日はプレミアムトークに女優の松本若菜がゲスト出演した。松本は2007年にテレビ朝日「仮面ライダー電王」で華々しく女優デビュー。しかし、その後、仕事が激減し、アルバイトをしながら女優業を続ける「葛藤期」を過ごしたという。