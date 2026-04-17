モデルの相沢紗世が１７日、自身のインスタグラムを更新。「今月夫婦で３ラウンド目パターうまくなりたい」と記し、夫で元プロ野球選手の中島宏之氏とのゴルフ場での２ショットを投稿した。相沢は昨年９月にもインスタグラムで夫とのラウンドを報告。「ついに１００切りー長い道のりだったけど嬉しい」とつづり、趣味のゴルフの上達を報告していた。この日の投稿にはフォロワーから「わぁ♥素敵なご夫婦」「ぎゃ