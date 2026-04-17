開催：2026.4.17 会場：ペトコ・パーク 結果：[パドレス] 5 - 2 [マリナーズ] MLBの試合が17日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとマリナーズが対戦した。 パドレスの先発投手はウォーカー・ビューラー、対するマリナーズの先発投手はルイス・カスティジョで試合は開始した。 2回裏、8番 ルイス・カンプサノ 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでパド