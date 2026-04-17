開催：2026.4.17

会場：ペトコ・パーク

結果：[パドレス] 5 - 2 [マリナーズ]

MLBの試合が17日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとマリナーズが対戦した。

パドレスの先発投手はウォーカー・ビューラー、対するマリナーズの先発投手はルイス・カスティジョで試合は開始した。

2回裏、8番 ルイス・カンプサノ 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでパドレス得点 SD 1-0 SEA、1番 ラモン・ラウレアーノ 3球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでパドレス得点 SD 2-0 SEA、2番 フェルナンド・タティス 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパドレス得点 SD 4-0 SEA

6回表、2番 カル・ローリー 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 SD 4-1 SEA、3番 フリオ・ロドリゲス 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 SD 4-2 SEA

7回裏、4番 マニー・マチャド 初球を打ってセカンドへのタイムリーヒットでパドレス得点 SD 5-2 SEA

試合は5対2でパドレスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパドレスのウォーカー・ビューラーで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はマリナーズのルイス・カスティジョで、ここまで0勝1敗0S。パドレスのミラーにセーブがつき、1勝0敗6Sとなっている。

ここまでパドレスは13勝6敗で1.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区2位。一方マリナーズは8勝12敗で2.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-17 12:34:18 更新