中島瑠菜と大島美優が、4月9日（木）発売のアイドル誌「BOMB」5月号に登場した。青春映画「ザッケン！」のW主演・中島瑠菜と大島美優のスペシャル対談。映画のことから自身の青春トークまで読み応えたっぷりの内容に。 中島瑠菜＆大島美優「BOMB」5月号 中島瑠菜＆大島美優「BOMB」5月号 通常版の表紙は乃木坂46の菅原咲月 表紙を飾るのは、41枚目シングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』を発売、『14th YEAR