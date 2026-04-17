仮面ライダーのグローバルアカウント(@KamenRider_EN)は、4月16日、「You’re on a 10-hour flight Which seat are you choosing?(10時間のフライトに乗っています どの席を選びますか?)」というテキストとともに、飛行機の座席に座る歴代「仮面ライダー」たちの画像をポストした。You’re on a 10-hour flight✈️Which seat are you choosing?#KamenRider #Tokusatsu pic.twitter.com/IbZTkj3YLM- KAMEN RIDER Global