OpenAIがコーディング支援AI「Codex」のアップデートを公開しました。PCを自動で操作可能になったり、アプリ内ブラウザを搭載してウェブページ上で直接AIに指示が出せるようになったり、画像生成が追加されたりするなどさまざまな機能強化が実施されています。Codex for (almost) everything | OpenAIhttps://openai.com/index/codex-for-almost-everything/Codex for (almost) everything.It can now use apps on your Mac, conne