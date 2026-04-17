恒例の夏フェス『SUMMER SONIC 2026』（8月14・15・16日、千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ／大阪・万博記念公園）の第6弾アーティストが発表された。【画像】第6弾出演者発表、『SUMMER SONIC 2026』（大阪）東京8月14日（金）には、「PACIFIC STAGE」のヘッドライナーとしてMAN WITH A MISSIONの出演が決定。圧倒的なライブパフォーマンスと揺るぎない存在感で国内外の支持を集め続ける彼らが、サマソニのステージに