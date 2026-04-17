安達容疑者「首を絞めつけて殺した」趣旨の供述 京都府南丹市の山林に男子児童（11）の遺体が遺棄された事件で、逮捕された養父（37）が、逮捕前の任意の取り調べで「首を絞めつけて殺した」という趣旨の供述をしていたことが、捜査関係者への取材で分かりました。 【写真を見る】【速報】京都男児遺体遺棄「首を絞めつけて殺した」安達優季容疑者が逮捕前の任意の取り調べで 南丹市園部町の会社員・安達優季容疑者（37）は、