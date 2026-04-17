１７日前引けの日経平均株価は前日比５８７円４７銭安の５万８９３０円８７銭。前場のプライム市場の売買高概算は９億３０９１万株、売買代金概算は３兆３３３０億円。値上がり銘柄数は５０４、値下がり銘柄数は１０１７、変わらずは５５銘柄だった。 日経平均株価は反落。前日の米株式市場では、ＮＹダウは１１５ドル高と反発し、ナスダック指数は１２連騰し最高値を更新した。ただ、日経平均株価は売り先行でスター