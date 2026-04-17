京都府立山城総合運動公園で7月4日、5日に開催される音楽フェス『京都大作戦2026』の、第2弾出演アーティストが発表された。 （関連：『京都大作戦2025』、走り続けるロックバンドの覚悟が輝いた2日間10-FEETがいるから体感できた“人生の真髄”） 今回の発表では、出演日と共に、マカロニえんぴつ、THE BAWDIES、アルカラ、サバシスターら15組が一挙に発表された。残すは源氏ノ舞台に出演する2組が未発表とな