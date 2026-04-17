ダイエットのためにはパンや麺類、米といった炭水化物が豊富な食品ばかりを食べるのはよくないとされています。大阪公立大学の研究チームはマウスを使った実験で、小麦や米といった炭水化物が豊富な食品を食べると、総摂取カロリーはほとんど変わらないのに体重や脂肪が増加することが示されました。Wheat Flour Intake Promotes Weight Gain and Metabolic Changes in Mice - Matsumura - 2026 - Molecular Nutrition & Food