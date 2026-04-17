Googleマップには飲食店やサービス施設などのクチコミが大量に投稿されていますが、悪質なクチコミが投稿されることもあります。そんな悪質なクチコミの掲載を防止するための3つの機能が2026年4月16日に発表されました。New ways we’re protecting businesses on Mapshttps://blog.google/products-and-platforms/products/maps/new-ways-were-protecting-businesses-on-maps/◆悪質なクチコミを検知する機能Googleは悪質なクチコ