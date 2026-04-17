JR新潟駅から駅南方面へのバス利用者が増える中輸送力のある「連節バス」の運行に向け社会実験が始まりました。連節バスの実験運行には運転士や行政関係者などが乗車し、新潟駅から江南区にある南部営業所まで往復しました。バスは各バス停に停車しながら停止位置や利用者の安全確保について細かく確認していました。【新潟市 都市交通政策課内藤基暢課長補佐】「それぞれ色んな課題感を各関係者の目線の中で把握したうえでお互