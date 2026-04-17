岐阜県可児市の国道で17日未明、乗用車とバイクが正面衝突する事故があり、バイクに乗っていた男性が死亡しました。警察によりますと、17日午前3時20分ごろ、可児市菅刈の国道41号名濃バイパスの帷子インター付近で、「バイクと衝突した」と乗用車を運転していた男性から110番通報がありました。この事故で、バイクに乗っていた名古屋市緑区の無職・渡辺三郎さん(77)が全身を強く打ち病院に搬送されましたが、死亡が確