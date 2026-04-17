名探偵・江戸川コナンのライバル探偵といえば、西の高校生探偵・服部平次だが、新たなる「ライバル探偵」出現の予感にSNSが盛り上がっている。現在公開中の劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』公式Xアカウントは、4月16日、「名探偵コナン×名探偵津田」コラボ動画をYouTube「東宝MOVIEチャンネル」にて近日公開することを発表した。◢◤名探偵コナン×名探偵津田◢◤ついに実現…？！YouT