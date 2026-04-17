「自家製麺 杵屋」は、2026年4月21日(火)から、初夏の季節メニューを店舗限定で提供開始する。※文中価格は全て税込表記【画像】同時販売となる「漬けまぐろ丼」はこちら香川県の「讃岐うどん」をベースに、店内でコシの強いうどんを毎日独自の製法で製麺している「自家製麺 杵屋」。素材の旨味が凝縮された関西風の出汁が特徴で、幅広い世代から親しまれている。今回の季節メニューでは、かつて人気を博した「冷しうどん」が復活