「木桶仕込み醤油輸出促進コンソーシアム」は、木桶でしょうゆを仕込む複数の蔵元によって21年に設立された。比較的若い世代で構成され、木桶文化を次世代につなげたいという思いで活動している。木桶は樹齢100年の吉野杉が使われるため、現在使われている木桶は、３〜４世代前に植えられたものだ。現在、木桶しょうゆの国内流通量は全体の１％だというが、これを２％へ拡大し、さらには海外輸出の１％を占めることを目指す。コン