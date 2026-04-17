ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」は、2026年4月22日から、「パクチーチキンバーガー カオマンガイ」「パクチーチキンバーガー バインミー」と、「フローズンマンゴーレモネードソーダ」「フローズンライム&ジンジャーレモネードソーダ」を期間限定で発売する。【商品概要】◆パクチーチキンバーガー カオマンガイ/バインミー各パクチー1倍750円 / 3倍850円 / 5倍950円 /リーフレタスに変更750円(税込)◆フロー