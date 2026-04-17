【新華社黄山4月17日】中国安徽省南部の黄山は春を迎え、満開の花々に加え、伝統菓子の「凍米糖」や白カビで覆われた豆腐の珍味「毛豆腐」、発酵させたケツギョなど名物料理も味わえる季節になった。AIが作り出した黄山の春の風景を見てみよう。（郭博生）