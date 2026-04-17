【新華社昆明4月17日】中国雲南省西双版納（シーサンパンナ）ダイ族自治州を流れる瀾滄江で13日、太鼓と銅鑼の音が響き渡る中、ドラゴンボートレースが行われた。景洪市の曼斗村、曼脳村、曼閣社区（コミュニティー）などから12チームが出場し、色鮮やかに彩られたボートで熱戦を繰り広げた。レースは水かけ祭りの一環で、無病息災や五穀豊穣を願う各民族の人々の思いがこもっている。