日本で走っているEVの約3割がサクラ4月16日、日産自動車（以下日産）は軽EV（電気自動車）の『サクラ』をマイナーチェンジして同日より注文受付を開始した。発売は今夏を予定している。【画像】軽EV『日産サクラ』が新顔&新色を得てモデルチェンジ！イメージカラーは『水面乃桜―ミナモノサクラ―』全50枚サクラは、共同開発されて姉妹車にあたる三菱自動車工業の『eKクロスEV』とともに、2022年6月にEV専用の軽乗用車として