シンガーソングライターのtuki.さんは4月15日、自身のInstagramを更新。韓国でのオフを満喫した様子を公開しました。【写真】tuki.、韓国オフのプライベートショット「あんた、また背え伸びたんちゃう？」tuki.さんは「韓国オフ満喫してきたちなみに2キロ太りました」とつづり、写真を6枚載せています。黒いレザージャケットを着て韓国の街を歩く後ろ姿や、カップ麺を頬張る姿、韓国焼肉を前にするシーン、韓国のスイーツを手に