Brave groupが提供する次世代コンテンツレーベル「BEverse」は、クリエイティブプロジェクト「東京仮想」の第一弾として、新VTuberグループ『GΔ59（ジゴク）』の情報を解禁した。 【画像あり】「GΔ59」・「東京仮想」ロゴ 『GΔ59』は4名で構成されるVTuberアイドルグループだ。「GΔ59」という名称は、数学記号のΔ（デルタ＝変化）と素数である59を組み合わせた造語で、“変化の先にある未知”を象徴