昨夜（16日）岡山県瀬戸内市牛窓町沖の瀬戸内海でプレジャーボートが岩場に乗り上げる事故がありました。80歳の男性が海上保安部により救助されました。 【写真を見る】「横転したプレジャーボート」岡山県瀬戸内市牛窓沖で釣りの帰りに岩場に乗り上げる80歳男性を救助【瀬戸内海】 「黒島東の岩に自船を乗揚げた」と通報 玉野海上保安部によりますと、午後9時27分ごろ、瀬戸内市牛窓沖の黒島東側で