昨夜（16日）岡山県瀬戸内市牛窓町沖の瀬戸内海でプレジャーボートが岩場に乗り上げる事故がありました。80歳の男性が海上保安部により救助されました。

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「黒島東の岩に自船を乗揚げた」と通報

玉野海上保安部によりますと、午後9時27分ごろ、瀬戸内市牛窓沖の黒島東側でプレジャーボートの男性船長（80）から「黒島東の岩に自船を乗揚げた」と118番通報がありました。

海上保安部から岡山県水難救済会所属の牛窓漁協に対して、事故の情報を提供し、救助船が現場に向かい、午後10時35分頃にプレジャーボートを発見、午後10時40分に男性を救助したということです。男性は擦り傷を負う軽いけがをしました。

当時の海の状況は？

玉野海上保安部では巡視艇「たまなみ」が出動、午後10時55分頃に現場に到着し調査を行ったところプレジャーボートに浸水や油の流出は確認されなかったということです。現在海上保安部で事故の原因を調べています。



事故当時の天候は晴れ、東の風７メートル、視程良好、海上平穏、波高０．５メートルでした。



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＊「岡山県水難救済会」は、海で遭難した人や船舶の救助に駆けつける民間ボランティア団体