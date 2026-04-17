分散投資こそリスクを減らす最善策！値下がりをカバーする方法 分散投資こそリスクを減らす最善策 相反する動きの商品に分散させるのが有益 投資を行う際、リスクを軽減するには「長期」「積立」「分散」が王道だと52ページでお伝えしました。そのなかの分散投資についてここで説明していきます。 分散投資の本質を表す「卵は1つのカゴに盛るな」という格言をご存じでしょうか。アクシデントが起こったとき、1