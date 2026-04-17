新潟市中央区のパン店で16日、パン切り包丁を持った男と20代の女性店員が押し合いになり店員がケガした事件で、銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕された男が、強盗致傷の疑いで再逮捕されました。再逮捕されたのは新潟市中央区南笹口の無職・袖山修容疑者（77）です。現場は、新潟市中央万代の商業施設にあるパン店で16日午前9時頃パン店の従業員から通報がありました。警察や店舗関係者によりますと、男は衣服に忍ばせていた箸や店舗