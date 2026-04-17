河出書房新社は創業140周年を記念し、4月16日（木）より「河出オンラインショップ」にてオリジナルグッズの予約販売を開始した。 【画像】河出書房新社「創業140周年オリジナルグッズ」 2026年5月1日に創業140周年を迎える河出書房新社。この節目を記念して、すべての本、すべての読書を応援するキャラクター「ふくろうさん」をモチーフに、「私たちが本当に欲しい＆届けたい」と思ったオリジナルグッズを制作。