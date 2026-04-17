河出書房新社は創業140周年を記念し、4月16日（木）より「河出オンラインショップ」にてオリジナルグッズの予約販売を開始した。

【画像】河出書房新社「創業140周年オリジナルグッズ」

2026年5月1日に創業140周年を迎える河出書房新社。この節目を記念して、すべての本、すべての読書を応援するキャラクター「ふくろうさん」をモチーフに、「私たちが本当に欲しい＆届けたい」と思ったオリジナルグッズを制作。一部書店、イベントでの販売も予定。詳細はHP、SNS等で随時発表される。

「河出書房新社 創業140周年」記念オリジナルグッズは全6種類。140周年記念キャラクター「ふくろうさん」や記念ロゴを手がけるデザイナー・寄藤文平（文平銀座）とのコラボレーショングッズは、編集者・校正者ならずとも探し求める方多数の「編集者が一番欲しかったB4のゲラが入るトートバッグ」、さまざまなシーンで使える肩掛けサイズの「本を入れて出かけたくなるトートバッグ」、バッグインバッグとしてはもちろん贈り物にも重宝する「本を入れてプレゼントしたくなる巾着」の3種類。

紙の専門商社・株式会社竹尾と、140周年企画として創刊された雑誌「スピン／spin」のデザイナー・佐々木暁がコラボレーションした特製アイテムは、「かみのめもちょう」（い）（ろ）（は）、「かみの文庫カバー（3枚セット）」、「かみのしおり（3枚セット）」の3種類。「しおり」は俵万智、穂村弘の短歌、創業140周年キャッチコピーを印刷した3種類。

4月18日（土）、19日（日）の2日間開催される「春の神保町ブックフェスティバル」（河出書房新社ワゴン：Eブロック-北9）、5月4日（月・祝）に開催される「文学フリマ東京42」（河出書房新社ブース：ね-13～14）にて、創業140周年記念オリジナルグッズの先行発売を行う。やや汚れなどがありつつも、貴重な在庫僅少本がお得な価格で購入できる恒例「神保町ブックフェスティバル」が初の春開催。今回が初出店となる「文学フリマ東京42」では、6種類のグッズに加え、河出書房新社特製Tシャツを販売（数量限定で、購入特典も）、「河出書房新社 創業140周年」記念ブックレット（非売品）も無料配布される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）