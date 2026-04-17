4月17日から19日にかけて、各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2リーグ戦第31節が行われる。レギュラーシーズンが残り4試合となり、「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」の最後の出場枠を巡る争いも最終局面。鹿児島レブナイズは王手をかけて今節を迎える。 鹿児島は前節に2連敗を喫したものの、オーバータイムとなったGAME1で兒玉貴通や遠藤善ら日本人選手