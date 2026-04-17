[Alexandros]が、アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』のオープニングテーマに提供した「Hallelujah」を4月29日にデジタルリリースする。 （関連：[Alexandros]が信じ続けたもっと輝く日歴代ドラマー大集結――“大切な人たち”の存在と『VIP PARTY』の意味） 原作 武論尊、漫画 原哲夫によるアクション漫画『北斗の拳』は、1983年に『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始。1984