[Alexandros]が、アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』のオープニングテーマに提供した「Hallelujah」を4月29日にデジタルリリースする。

（関連：[Alexandros]が信じ続けたもっと輝く日 歴代ドラマー大集結――“大切な人たち”の存在と『VIP PARTY』の意味）

原作 武論尊、漫画 原哲夫によるアクション漫画『北斗の拳』は、1983年に『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始。1984年のTVアニメ化を皮切りに、さまざまなメディアミックスを通じて支持された同作品が、この春『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』として、新たなスタッフ、キャストと最新の映像技術によってアニメ化された。

“強さとは？”というテーマを掲げた同楽曲は、現在開催中の[Alexandros]ファンクラブツアー『FC TOUR "ACCESS ALL AREA"』でいち早く披露されていた。

（文＝リアルサウンド編集部）