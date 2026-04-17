17日前引けの日経平均株価は4日ぶり反落。前日比587.47円（-0.99％）安の5万8930.87円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は503、値下がりは1014、変わらずは54と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は145.82円の押し下げで東エレク がトップ。以下、ＳＢＧ が131.14円、キオクシア が45.52円、ファストリ が24.14円、中外薬 が23.83円と並んだ。 プラス寄