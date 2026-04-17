17日前引けの日経平均株価は4日ぶり反落。前日比587.47円（-0.99％）安の5万8930.87円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は503、値下がりは1014、変わらずは54と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は145.82円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が131.14円、キオクシア <285A>が45.52円、ファストリ <9983>が24.14円、中外薬 <4519>が23.83円と並んだ。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を38.62円押し上げ。次いでＴＤＫ <6762>が27.15円、リクルート <6098>が26.55円、任天堂 <7974>が9.86円、ベイカレント <6532>が9.29円と続いた。



業種別では33業種中31業種が下落し、上昇はその他製品、サービスの2業種のみ。値下がり1位は証券・商品で、以下、卸売、銀行、金属製品、非鉄金属、機械が並んだ。



株探ニュース