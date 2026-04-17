17日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数288、値下がり銘柄数243と、値上がりが優勢だった。 個別ではエコモット、ＶＡＬＵＥＮＥＸがストップ高。カウリス、ロゴスホールディングス、インフォメティス、ミーク、Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングスなど10銘柄は年初来高値を更新。セイワホールディングス、ビーマップ、夢展望、ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ、グロービングは値上がり