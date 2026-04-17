17日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数288、値下がり銘柄数243と、値上がりが優勢だった。



個別ではエコモット<3987>、ＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>がストップ高。カウリス<153A>、ロゴスホールディングス<205A>、インフォメティス<281A>、ミーク<332A>、Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス<4419>など10銘柄は年初来高値を更新。セイワホールディングス<523A>、ビーマップ<4316>、夢展望<3185>、ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ<338A>、グロービング<277A>は値上がり率上位に買われた。



一方、インテグループ<192A>、Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A>、海帆<3133>、ユナイテッド＆コレクティブ<3557>、サイエンスアーツ<4412>など11銘柄が年初来安値を更新。ｎｏｔｅ<5243>、オキサイド<6521>、パワーエックス<485A>、アクアライン<6173>、セレンディップ・ホールディングス<7318>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース