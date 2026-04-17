エンゼルスのマイク・トラウト外野手は16日（日本時間17日）、敵地でのヤンキース戦に「2番DH」で先発出場。7回表に4試合連続の7号ソロを放った。MLB公式のサラ・ラングス記者によると、ヤンキースタジアムで相手チームの打者が「4日間連続で本塁打を記録」したのは、メジャー史上初の快挙になるという。アーロン・ジャッジ外野手も2試合連続の8号アーチを放ってまたも応戦。MVP複数受賞者の