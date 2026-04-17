翻訳ツールの「DeepL」が、リアルタイム音声コミュニケーション向けの翻訳サービススイート「DeepL Voice-to-Voice」を発表しました。DeepL Voice - グローバルチームのためのセキュアな音声翻訳ツールhttps://www.deepl.com/ja/products/voiceDeepL unveils real-time spoken translation, breaking the next language barrier with Voice-to-Voicehttps://www.prnewswire.com/news-releases/deepl-unveils-real-time-spoken-tran