カプコンの人気格闘ゲームを原作として、世界一を決める最強トーナメントをアドレナリン全開アクションで映像化する映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』のティザー予告編が公開されました。日本語吹替版はゲームでおなじみのキャストが吹き替えを担当します。映画『ストリートファイター／ザ・ ムービー』公式サイトhttps://streetfighter-the-movie.jp/『ストリートファイター／ザ・ムービー』ティザー予告編 - YouTubeス