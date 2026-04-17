春を迎え、気持ちのよいお出かけを計画している人もいるのではないでしょうか。青空の下で深呼吸しながら、芽吹き始めた草花をのんびり眺めたいと感じている人も多いかもしれません。All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、公園に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「茨城県の公園」ランキングの結果をご紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】2