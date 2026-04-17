Wixは4月16日、AI搭載アプリ開発プラットフォーム「Base44」について、AIエージェントの構築を支援する「Superagents（スーパーエージェント）」を提供開始することを発表した。これにより、誰でも自分の要求に合わせてパーソナライズされた自律型エージェントを作成できるという。実用的なAIエージェントを構築するためには、複数のツールやAPI（Application Programming Interface）、ワークフロー、インフラを接続する必要があ