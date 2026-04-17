中川翔子『しょこたんの子育てクエストママLV.1』（宝島社／2026年5月1日発売）の表紙が発表された。 【写真】しょこたんによる「双子表情集」 2025年9月末に双子の男の子を出産し、大きな話題を集めた中川翔子。タレント・歌手・声優・イラストレーターとして幅広く活躍する一方、近年は妊活や出産、子育てについての発信にも注目が集まっており、SNSでは多くの女性から高い共感を得ている。 本作は中川が