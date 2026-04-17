中川翔子、双子出産後初のコミックエッセイ『しょこたんの子育てクエスト　ママLV.1』表紙発表

中川翔子『しょこたんの子育てクエスト ママLV.1』（宝島社／2026年5月1日発売）の表紙が発表された。

【写真】しょこたんによる「双子表情集」

2025年9月末に双子の男の子を出産し、大きな話題を集めた中川翔子。タレント・歌手・声優・イラストレーターとして幅広く活躍する一方、近年は妊活や出産、子育てについての発信にも注目が集まっており、SNSでは多くの女性から高い共感を得ている。

本作は中川が自身の妊活・妊娠・出産・育児の体験をまとめた、完全描き下ろしのコミックエッセイ。紙面では不妊治療や流産の経験、巨大化するお腹との日常、帝王切開当日の緊張と覚悟、そして産後の双子育児までを描写。

双子出産という大きな転機を経て“母になった中川翔子”の現在を収録。また紙面にはSNSに投稿された漫画だけでなく、本書限定のエピソードも掲載される。

本作の発売に合わせて中川は「双子にいつかプレゼントするつもりで妊娠中から始めた、子育て絵日記！ 妊娠、出産、産後、不妊治療、流産、、、人生で初めて感じたあたらしい気持ちを新鮮な瞬間のうちに残してみようと描きためました。大変な事も全てが面白い、かわいい！ でも大変。かけがえのない子育ての毎日！ プレママ、子育て真っ最中のママ、そして子育てが落ち着いた先輩ママたち、全てのママたちの心にあたたかく寄り添える本になりますように！ フルカラー子育てコミックエッセイ！」とコメントしている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）