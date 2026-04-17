フィギュアスケートの「りくりゅうペア」こと、三浦璃来選手、木原龍一選手の2人が現役引退を発表しました。ミラノ・コルティナオリンピックのペアで、金メダルを獲得した2人は、きょう更新したSNSに連名で「今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました。」と現役引退を発表。関係者への感謝の思いを綴り、さらに、「競技人生には区切りをつけますが、私たちはやり切ったという気持ちでいっぱいで、悔いはありません