高級ファッションブランドのグッチを傘下に持つケリングのCEOが、「グッチからGoogle製スマートグラスを発売する予定」と語りました。Gucci-owner Kering aims to launch luxury Google glasses next year, CEO says | Reutershttps://www.reuters.com/business/gucci-owner-kering-aims-launch-luxury-google-glasses-next-year-ceo-says-2026-04-16/Gucci-branded Google smart glasses are coming next year | The Vergehttps:/